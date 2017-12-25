С помощью еды можно управлять настроением

Многие слышали выражение мы то, что мы едим. От выбора продуктов зависит психологическое состояние человека, об этом рассказали американские ученые.

Согласно результатам исследования, положительно на настроение влияет мясо. В основном такую тенденцию заметили у респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. Именно эта пища доставляет им настоящее удовлетворение. Наоборот молодые люди, которые заменяли мясо овощами, часто были склонны к депрессии и беспокойству.

Между тем, после 30-ти лет люди склонны отказываться от следующих продуктов – красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки. Эти продукты повышают раздражительность и приводят к стрессу, пишут «Известия».

В основном все-таки полезная пища способствует улучшению метаболизма, улучшенной работе пищеварительного тракта и организма в целом, что положительно сказывается на настроении человека.