С помощью еды можно управлять настроением

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2017 11:45

Многие слышали выражение мы то, что мы едим. От выбора продуктов зависит психологическое состояние человека, об этом рассказали американские ученые.

Согласно результатам исследования, положительно на настроение влияет мясо. В основном такую тенденцию заметили у респондентов в возрасте от 18 до 29 лет. Именно эта пища доставляет им настоящее удовлетворение. Наоборот молодые люди, которые заменяли мясо овощами, часто были склонны к депрессии и беспокойству.

Между тем, после 30-ти лет люди склонны отказываться от следующих продуктов – красное вино, зеленый чай, фасоль, артишоки. Эти продукты повышают раздражительность и приводят к стрессу, пишут «Известия».

В основном все-таки полезная пища способствует улучшению метаболизма, улучшенной работе пищеварительного тракта и организма в целом, что положительно сказывается на настроении человека.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2017 11:45
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