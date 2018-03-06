Самую большую семью мира обнаружили генетики. Их 13 миллионов человек!

Александр
Автор: Александр Март 6, 2018 11:45

Общий предок почти 13 миллионов жителей Земли жил на планете 65 поколений назад. Родственные связи такого количества человек установили американские ученые. Они утверждают, что это самое большое генеалогическое древо, которое  объединяет жителей современной Европы, Америки, Австралии и Южной Африки.

Из статьи в журнале Science, опубликованной на ria.ru, следует, что, один из авторов исследования Янив Эрлих и его коллеги проанализировали 86 миллионов генеалогических записей, оставленных пользователями одного из крупнейших сайтов по обмену генеалогическими архивами, и попытались найти всех их родственников, используя методы вычислительной математики и генетики.

К удивлению исследователей, в итоге им все-таки удалось открыть одно гигантское дерево, состоявшее из примерно 13 миллионов людей, живущих в самых разных уголках Земли. Обнаружив столь удивительную вещь, ученые попытались узнать, когда жил общий предок всей этой армии людей. Исследование показало, что относительно недавно — примерно 65 поколений назад, во времена Христофора Колумба и других деятелей эпохи Великих географических открытий.

Помимо родственных связей, ученым удалось выяснить, как гены долголетия влияют на продолжительность жизни их носителей. Оказалось, что в среднем, их носители живут на пять лет дольше, чем остальные люди. Эрлих считает, что дальнейший анализ гигантского генеалогического древа и связанных с ним генетических данных поможет раскрыть и другие тайны из жизни людей.

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Александр
Автор: Александр Март 6, 2018 11:45
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  • Платон

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  • Соня

    Соня

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  • Яша

    Яша

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