Самую большую в мире мозаику из планшетов составили в Германии

Александр
Автор: Александр Ноябрь 30, 2017 11:45

В Мюнхене сложили самую большую в мире анимированную мозаику из планшетов Fujitsu. Рекорд попал в книгу рекордов Гиннеса. Представители компании говорят, что это стало возможным благодаря пожеланию 60-ти заказчиков.

В мозаику сложили 220 планшетов модели STYLISTIC R726 по 12,5" в диагонали. Все вместе гаджеты показали огромную анимацию. «Экспонат» выставили в музее BMW, куда пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать достижение, пишут «Актуальные новости».

Вице-президент Fujitsu Дункан Тэйт считает, что общение с помощью цифровых технологий является основным способом в поддержании деловых отношений 21-го века.

Фото: twitter.com/Fujitsu_Global

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 30, 2017 11:45
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