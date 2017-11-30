Самую большую в мире мозаику из планшетов составили в Германии

В Мюнхене сложили самую большую в мире анимированную мозаику из планшетов Fujitsu. Рекорд попал в книгу рекордов Гиннеса. Представители компании говорят, что это стало возможным благодаря пожеланию 60-ти заказчиков.
В мозаику сложили 220 планшетов модели STYLISTIC R726 по 12,5" в диагонали. Все вместе гаджеты показали огромную анимацию. «Экспонат» выставили в музее BMW, куда пригласили представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать достижение, пишут «Актуальные новости».
Вице-президент Fujitsu Дункан Тэйт считает, что общение с помощью цифровых технологий является основным способом в поддержании деловых отношений 21-го века.
Фото: twitter.com/Fujitsu_Global
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Вася
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тимур
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КЛИМ ЧУГУНКИН
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Misha
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Freddy_Girl31
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