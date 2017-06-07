Самую горячую экзопланету нашли астрономы

Температура планеты KELT-9 составляет около 4327 градусов Цельсия, как у оранжевого карлика.
Исследователи считают, что материя на объекте находится в атомарном или ионизированном состоянии, на ней нет молекул.
Небесное тело примерно в 2,88 раза тяжелее и в 6,75 раза объемнее Юпитера, а Солнца больше 13,14 раза.
Ранее самой горячей экзопланетой считалась WASP-33 b (HD 15082 b), эффективная температура поверхности которой оценивается в 3,3 тысячи кельвинов, передает Лента.ру.
Фото: pixabay.com
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