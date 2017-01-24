Самые опасные для психики диеты обнародованы учеными

Исследователи из Израиля назвали наиболее опасные для психики диеты. Эксперты пришли к выводу, что какие-либо ограничения в еде влияют на психику человека.

Между тем, наиболее опасны моногамные диеты, из-за их однообразной пищи люди теряют эмоциональное наслаждение от процесса приема пищи и не замечают вкуса продуктов и становятся агрессивными.

По мнению диетологов, диетические продукты должны доставлять удовольствие человеку.

Ранее британские ученые выяснили, что нужно уметь правильно кушать. Это значит, что пищу надо очень тщательно пережевывать. Каждый кусок надо жевать не менее 40-60 раз.

Также ученые выяснили, что приверженцы средиземноморской кухни в среднем на 30% реже испытывают депрессии, переживают стрессы и, что самое главное, на треть реже страдают от болезней сердца. Дело в том, что основой средиземноморского рациона являются морская рыба и морепродукты.

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