Самые популярные игровые автоматы онлайн 2018 года

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Oink CountryLove

Данный автомат произвела компания Микрогейминг — она не зря является лидером слотов для казино онлайн. В этой компании появилось очень много хороших идей. Последняя игра — новинка под названием Oink CountryLove – не есть исключение.

Игроков будут ждать очень интересные персонажи данного сота и путешествие, ведущее на концерт. Главне персонажи — музыканты: такие

как скрипач и игрок. Они являются кумирами местных женщин в сюжете. В этом слоте имеются всем известные wild-символы.

Слот вида 5×3 c 45 выигрышными линиями очень хорошо «напичкан» многими возможностями, которые создают игру действительно интересной – это два вида вайлд-символов, скэттер, приносящие до 80 FreeSpins в 1 раунде.

Игровой автомат 2027ISS

Любители дальних путешествий в космосе оценят новейший слот 2027 ISS от компании Эндорфина — она много раз попадала в список лучших производителей игровых автоматов. Сейчас разработчик предлагает отправиться в уникальное космическое казино и сыграть в игру в условии невесомости.

Гранд Тигер

В том году создатели Amatic выпустили очень яркий слот Grand Tiger под китайскую тематику. Игроки очень быстро заметили новинку и смогли добавить ее в фавориты