Самый мощный квантовый компьютер создадут в России

Александр
Автор: Александр Февраль 25, 2018 11:45

Мощнейший в мире квантовый компьютер на 50 кубитов решили создать в России. Специально для этого соглашение подписали пять организаций: Внешэкономбанк, «ВЭБ Инновации», Фонд перспективных исследований, МГУ и АНО «Цифровая экономика

«Мы ставим перед собой амбициозную цель: объединить ресурсы лучших российских ученых, институтов развития, бизнеса и государства для решения масштабных задач в сфере квантовых технологий», – сказал председатель ВЭБа Сергей Горьков.

Как сообщается на официальном сайте Внешэкономбанка, создание настолько мощного устройства позволит выпускать эффективные медицинские препараты и материалы с программируемыми свойствами. Их молекулярную структуру можно будет рассчитывать с высокой точностью.

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Александр
Автор: Александр Февраль 25, 2018 11:45
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    володя

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