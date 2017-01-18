Самый яркий астероид Веста несется к Земле

18 января рядом с Землей пролетит астероид Веста, а жители Москвы даже смогут его увидеть невооруженным глазом.

По сообщениям СМИ, размер астероида Веста составляет 525 километров в диаметре, а пролетит он на расстоянии 229 миллионов километров от нашей планеты.

Веста является самым ярким астероидом, поэтому, при благоприятных погодных условиях, есть все шансы наблюдать за ним. Желающие увидеть небесное тело, могут наблюдать за небом 18 января с 17.00 до 7.00. Больше всего шансов увидеть астероид Веста в районе полуночи, пишет портал наш сайт.

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