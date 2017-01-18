Самый яркий астероид Веста несется к Земле

18 января рядом с Землей пролетит астероид Веста, а жители Москвы даже смогут его увидеть невооруженным глазом.
По сообщениям СМИ, размер астероида Веста составляет 525 километров в диаметре, а пролетит он на расстоянии 229 миллионов километров от нашей планеты.
Веста является самым ярким астероидом, поэтому, при благоприятных погодных условиях, есть все шансы наблюдать за ним. Желающие увидеть небесное тело, могут наблюдать за небом 18 января с 17.00 до 7.00. Больше всего шансов увидеть астероид Веста в районе полуночи, пишет портал наш сайт.
Фото: pixabay.com
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий