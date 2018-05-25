Сауна снижает риск инсульта – ученые

Александр
Автор: Александр Май 25, 2018 05:45

Ученые целых 15 лет проводили исследование, в результате которого сделали вывод: посещение сауны снижает риск инсульта. Наблюдения вели за жителями Восточной Финляндии.

Группу из 1628 человек в возрасте от 53 до 74 лет разделили на категории по частоте посещения сауны. Обращали внимание на то, как часто люди ходили в сауну. Получилось несколько групп, которые посещали сауну: один раз, два-три раза или четыре-семь раз в неделю.

В итоге стало ясно, что те, кто ходил в сауну два-три раза, на 14% меньше рисковали получить инсульт, чем участники первой группы. А те, кто посещал ее четыре-семь раз, на 61% меньше рисковали, чем те же представители первой группы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на портал MedicalXpress.

Интересно, что на эти показатели никак не повлияли такие факторы, как пол, возраст, наличие диабета, индекс массы тела, склонность к алкоголизму, а также уровень двигательной активности.

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Александр
Автор: Александр Май 25, 2018 05:45
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