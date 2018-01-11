Секрет фокуса с подбрасыванием бутылки с водой раскрыт

Большинство фокусов основано на законах физики. Ученые из Голландии решили объяснить, в чем феномен трюка с бутылкой воды, которую нужно подбросить таким образом, чтобы она приземлилась на донышко или крышку.

В Сети давно гуляет видеоролик с «чудом» под названием Water Bottle Flip Challenge. На кадрах видно, как дети делают этот фокус и искренне удивляются, как это получается.

Выяснилось, что с математической точки зрения, бутылка приземлится в вертикальном положении, если она заполнена жидкостью примерно на 20–40%. Только в этом случае центр тяжести бутылки будет находиться в оптимальном состоянии, в итоге она всегда будет принимать устойчивое положение, пишут «Известия».