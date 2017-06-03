Секрет существования вулканов на Венере раскрыт

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 23:46

Группа американских исследователей заинтересовались природой возникновения вулканов на Венере. Ученые обнародовали результаты своего труда и рассказали, как происходит этот процесс.

Выяснилось, на Венере вулканы возникают вследствие падения метеоритов. Для сравнения, на Земле вулканическое формирование происходит за счет сдвига земной коры.

Сам процесс выглядит так: падение метеоритов провоцирует образования кратеров, которые и становятся началом зарождения вулканической активности. Самые глубокие из этих кратеров претендуют стать вулканами.

Также ученые подтвердили, что Венера является крайне не пригодной для проживания землян, однако она может стать поставщиком большого количества полезных ископаемых, сообщает «Газета.ру».

Фото: pixabay.com

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 23:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.

    Читать статью
  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии