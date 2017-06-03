Секрет существования вулканов на Венере раскрыт

Группа американских исследователей заинтересовались природой возникновения вулканов на Венере. Ученые обнародовали результаты своего труда и рассказали, как происходит этот процесс.

Выяснилось, на Венере вулканы возникают вследствие падения метеоритов. Для сравнения, на Земле вулканическое формирование происходит за счет сдвига земной коры.

Сам процесс выглядит так: падение метеоритов провоцирует образования кратеров, которые и становятся началом зарождения вулканической активности. Самые глубокие из этих кратеров претендуют стать вулканами.

Также ученые подтвердили, что Венера является крайне не пригодной для проживания землян, однако она может стать поставщиком большого количества полезных ископаемых, сообщает «Газета.ру».

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