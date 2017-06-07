Секреты древних фермеров раскрыты

Ученые развеяли миф о том, что первые фермеры обладали примитивным мышлением.

Как заявили исследователи, они появились около 11-10 тысяч лет назад на территории Ближнего Востока.

Традиционно считалось, что земледелие развивалось поэтапно. Полагалось, что первые аграрии не умели заниматься орошением, использованием удобрений и другими видами деятельности в сельском хозяйстве.

Благодаря последним исследованиям удалось доказать, что таки меры принимались фермерами с самого раннего времени.

В итоге ученые резюмировали, что древние фермеры начали использовать удобрения и системы ирригации фактически сразу после изобретения земледелия, около 8-6,5 тысячи лет назад, пишут РИА Новости.

Самое интересное, они хорошо понимали, какие культуры больше любят воду, а каким она меньше нужна, и сажали их в соответствующих местах.