Секреты древних фермеров раскрыты

Ученые развеяли миф о том, что первые фермеры обладали примитивным мышлением.
Как заявили исследователи, они появились около 11-10 тысяч лет назад на территории Ближнего Востока.
Традиционно считалось, что земледелие развивалось поэтапно. Полагалось, что первые аграрии не умели заниматься орошением, использованием удобрений и другими видами деятельности в сельском хозяйстве.
Благодаря последним исследованиям удалось доказать, что таки меры принимались фермерами с самого раннего времени.
В итоге ученые резюмировали, что древние фермеры начали использовать удобрения и системы ирригации фактически сразу после изобретения земледелия, около 8-6,5 тысячи лет назад, пишут РИА Новости.
Самое интересное, они хорошо понимали, какие культуры больше любят воду, а каким она меньше нужна, и сажали их в соответствующих местах.
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