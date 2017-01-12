Сенсация в науке: люди сделаны из звездной пыли

Ученые проанализировали более 150000 космических объектов ближайших галактик и предположили, что человеческие тела якобы состоят из звездной пыли.

Эксперты получили доступ к звездам, которые спрятаны за пылевыми потоками Млечного пути. Выяснилось, элементы, из которых состоят тела людей и звезды, идентичны во всей Вселенной.

Кроме того исследователи обнаружили в составе каждого космического объекта такие строительные блоки жизни, как углерод, водород, азот и кислород с серой. Сообщается, что различаются они только процентным содержанием этих веществ.

После этих экспериментов можно смело говорить о том, что поиски планет, где могут жить люди, будут вестись и дальше.