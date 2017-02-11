Сфера применения ШТА-75

Троллейный шинопровод представляет собой защищенную систему токопровода, которая необходима для работы крановых установок, металлообрабатывающих станков, электрических инструментов и прочих типов электрооборудования и технических средств, которым необходимо электропитание в процессе движения по определенным траекториям.

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В зависимости от поставленных задач, можно выбрать разные виды шинопровода. Закрытый троллей конструктивно состоит из несущего алюминиевого или поливинилхлоридного основания, в которое вмонтирован комплект медных шин с токосъемником.

Чтобы троллейный шинопровод работал нормально, скорость движущегося объекта не должна превышать 450 м/мин.

Шинопровод применяются для питания кранов мостовых, подвесных кранов однобалочных, тележек напольных в производственных помещениях с качественной отделкой. Кроме того, шинопровод используют тогда, когда эксплуатация главных троллеев нецелесообразна из-за стесненности, при этом существует объективная необходимость обеспечения высокой степени безопасности.

Шинопровод разрешено использовать в условиях пожароопасных зон, но его эксплуатация не должна производиться в местах, где отмечается наивысшая концентрация горючих газов.

Надо отметить, что современные троллейные шинопроводы характеризуются важными отличительными характеристиками:

Сравнительно малым весом;

Небольшими размерами;

Возможностью оперативного монтажа;

Достаточно легким и доступным обслуживанием;

Высокой степенью защиты.

Современные системы отличаются возможностью формирования довольно сложных линий. При этом длина троллей не имеет ограничений.

Если требуется шинопровод для работы в условиях влажной или вредной среды, то потребитель оформляет специальный индивидуальный заказ на выпуск системы со специальным корпусом, оснащенным пылезащитными лентами, специальной конструкцией токосъемника и т.п.

При необходимости троллейные шинопроводы могут быть оснащены системой обогрева.