Сферы применения серебра в современном мире

Серебро относится к драгоценным металлам. Человечеству давно известно серебро и во все времена этот металл ценился. Небольшая температура плавления серебра упрощали его применение и использование. Долгое время данный металл использовали как сырье, из которого изготавливали посуду из серебра, создавали украшения и не только для людей, но и для оружия.

Серебро применялось в качестве украшения и для мебели и для изготовления зеркал. Разумеется, этот металл во все времена широко применялся для изготовления денежных знаков: из серебра чеканили монеты. Ювелирные украшения из серебра всегда пользовались популярностью. Кроме этого серебро широко применяют и в отраслях промышленности.

Сегодня серебро, главным образом, используют не в чистом виде, а как сплавы с другими металлами, в результате чего улучшаются свойства изделий. К ним относятся, в том числе, и ювелирные изделия, столовая и лабораторная посуда и прочие изделия. Много серебра и его сплавов используют в радиотехнической промышленности для изготовления радиодеталей и печатных плат. Это способствует качественной электропроводности, у этих деталей хорошая коррозийная стойкость.

Серебро используют в качестве припоя, когда паяют титан и его сплавы. Серебро хорошо проявило себя, как конструктивный материал, в той технике, где есть вакуум. Производственная аппаратура также не обходится без серебряных элементов для футеровки. Из серебра изготавливают специальные электроды, которые используют в аккумуляторах – в цинковых и кадмиевых. Серебро в этом случае является отличным катализатором. Пищевая промышленность также использует серебро, для производства аппаратов приготавливающие фруктовые соки.

Давно известно и лечебное свойство серебра, действия его ионов. Они способны ликвидировать вредные бактерии, прекрасно стерилизуют воду. Если использовать серебряные электроды, по которым пропускают электрический ток, можно за короткое время стерилизовать большое количество питьевой воды. Серебро используют и в медицине.