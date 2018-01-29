Сгибающийся смартфон представила компания Samsung

Корпорация Samsung во время выставки в Лас-Вегасе устроила закрытую встречу, и там презентовала прототип смартфона со складывающимся экраном. Информация просочилась в СМИ.
Один из участников мероприятия рассказал журналистам, что у телефона Samsung Galaxy X будет 7,3-дюймовый гнущийся дисплей. Модель планируют запустить в производство в ноябре 2018 года, а уже в 2019 году смартфон увидит широкая публика, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Letsgodigital.
Правда, у разработчиков пока имеются некоторые технические проблемы. Их нужно будет решить до планируемого запуска. Они пока не придумали, как сделать дисплей устойчивым к постоянным сгибаниям в двух направлениях. Говорят, что компания тестирует панель, которая может перенести до 200 тысяч таких действий.
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