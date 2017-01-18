Шампанское положительно влияет на здоровье человека

Исследователи из США выразили уверенность в том, что шампанское действует положительно на определенные части головного мозга человека.
К слову, эффект можно получить только после употребление небольшого количества игристого напитка.
Отметим, главная причина подобного явления заключается в том, что определенные вещества, находящиеся в шампанском, могут создавать благоприятную для человеческой памяти атмосферу.
Так, небольшие дозы шампанского смогли помочь снизить риск появления слабоумия и болезни Альцгеймера у участников эксперимента, пишет наш сайт.
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