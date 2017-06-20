Школьник из Великобритании открыл новую планету в Солнечной системе

Британский школьник 15-летний Том Ваг открыл неизвестную планету, ей присвоено имя WASP-142b.

Подросток выявил неизвестный объект еще в 2015 году, два года он потратил на наблюдения.

Небесное тело по размерам подобно Юпитеру. Чтобы добраться до новой планеты необходимо преодолеть тысячу световых лет, сообщает riafan.ru.

Ранее астрономы обнаружили сферическую карликовую планету, которая расположена втрое дальше от Солнца, чем Плутон. Неизвестный объект получил имя DeeDee. Температура на этой планете равна минус 243°C.