Школьник из Великобритании открыл новую планету в Солнечной системе

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 21:46

Британский школьник 15-летний Том Ваг открыл неизвестную планету, ей присвоено имя WASP-142b.

Подросток выявил неизвестный объект еще в 2015 году, два года он потратил на наблюдения.

Небесное тело по размерам подобно Юпитеру.  Чтобы добраться до новой планеты необходимо преодолеть тысячу световых лет, сообщает riafan.ru.

Ранее астрономы обнаружили сферическую карликовую планету, которая расположена втрое дальше от Солнца, чем Плутон. Неизвестный объект получил имя DeeDee. Температура на этой планете равна минус 243°C.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 20, 2017 21:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга, Новосибирск

    Ольга, Новосибирск

    Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…

    Читать статью
  • Оля

    Оля

    Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)

    Читать статью

  • Скажите пожалуйста, общежитие есть?

    Читать статью
  • Людмила Алекандровна

    Людмила Алекандровна

    На майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные…

    Читать статью
  • лалалала

    лалалала

    По этому поводу есть поговорка : коня куют а жаба ногу подставляет! Куда уж сарко до Макрона!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии