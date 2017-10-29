Шокирующее видео: НЛО пролетел сквозь Солнце

Все мы привыкли ежедневно наблюдать яркое небесное светило, которое беспрекословно дарует нам тепло и свет. Но все ли знают, что такое Солнце? Что из себя представляет? Сколько тайн хранит эта самая близкая к Земле звезда?
Солнце сыграло решающую роль в развитии жизни на нашей планете, а может и не только на нашей<strong>. Известный в сети уфолог под именем Bruce Sees all опубликовал накануне шокирующую видеозапись.
На этом ролике видно, как НЛО пролетает сквозь солнце. Запись размещена в сервисе YouTube. На кадрах продолговатый космический корабль с большой скоростью движется по направлению к звезде и в какой-то момент погружается в нее.
Сам эксперт пояснил, что у него есть спецобуродование для наблюдения за космосом. В частности, телескоп с различными фильтрами. Во время одного из своих наблюдений исследователю удалось запечатлеть неопознанный объект.
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