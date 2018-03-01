Шведы разрабатывают технологию для общения с умершими

Программисты в Швеции работают над созданием технологии, которая будет имитировать голоса умерших. С ее помощью люди смогут «поговорить с покойными». Для этого голос человека нужно будет записывать еще при жизни.
Шведы собираются создать так называемую «электронную копию человека» – робота, который будет говорить голосом, напоминающим голос покойного. Разработку взяла на себя сеть стокгольмских похоронных бюро «Феникс». Сейчас агентство ищет 10 добровольцев, чтобы записать их голоса. После их смерти знакомые покойных «услышать и» при помощи специальной программы, пишет Metronews.
Роботы смогут поддерживать беседы на простые бытовые темы. Но на вопросы о чем-то новом они отвечать не смогут. Например, ничего не скажут о недавно вышедшем в прокат фильме. Обновление данных в программе не предусмотрено.
Когда речевая программа будет запущена, специалисты начнут работать еще и над воспроизведением внешности умершего. Робот будет копировать человека визуально.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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