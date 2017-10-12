Швейцария спускает в канализацию золото и серебро — ученые

Александр
Автор: Александр Октябрь 12, 2017 17:45

Золото и серебро ценится во всем мире. Нет ни одной девушки, которая бы не мечтала о украшениях, мужчины также питают слабость к цепям и огромным крестам из драгоценных металлов.

Сегодня приобрести золото не составит особого труда. Многочисленные ювелирные магазины предлагают огромный ассортимент. Вот, например, ученые рассказали, что его можно еще найти в канализации Швейцарии.

Кроме шуток, по сообщениям СМИ, порядка 43 кг чистого золота ежегодно утекает в водопроводную систему Швейцарии,  пишет Bloomberg.

Такие данные были получены благодаря экспертам центра по исследованию водоемов Eawag, им швейцарский Минздрав поручил проанализировать пробы сточных вод. Отметим,  что ежегодные потери составляют $1,8 млн.

Исследователи выяснили, что золото попадает в сточные воды из-за работы золотодобывающих предприятий. К слову, сквозь пальцы утекает и серебро, обнаружены три тонны (на $1,7 млн).

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Александр
Автор: Александр Октябрь 12, 2017 17:45
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