Швейцария спускает в канализацию золото и серебро — ученые

Золото и серебро ценится во всем мире. Нет ни одной девушки, которая бы не мечтала о украшениях, мужчины также питают слабость к цепям и огромным крестам из драгоценных металлов.
Сегодня приобрести золото не составит особого труда. Многочисленные ювелирные магазины предлагают огромный ассортимент. Вот, например, ученые рассказали, что его можно еще найти в канализации Швейцарии.
Кроме шуток, по сообщениям СМИ, порядка 43 кг чистого золота ежегодно утекает в водопроводную систему Швейцарии, пишет Bloomberg.
Такие данные были получены благодаря экспертам центра по исследованию водоемов Eawag, им швейцарский Минздрав поручил проанализировать пробы сточных вод. Отметим, что ежегодные потери составляют $1,8 млн.
Исследователи выяснили, что золото попадает в сточные воды из-за работы золотодобывающих предприятий. К слову, сквозь пальцы утекает и серебро, обнаружены три тонны (на $1,7 млн).
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