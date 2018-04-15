Сидячий образ жизни ослабляет память – ученые

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, которое подтолкнуло их к выводу о том, что сидячий образ жизни связан с истончением важной зоны мозга, влияющей на работу эксплицитной памяти.

Пока это первый этап исследований связи между образом жизни и памятью Поэтому испытуемых было не так много – 35 человек в возрасте от 45 до 75 лет. Ни у кого из них не было признаков деменции, неврологических расстройств, травм головы и химических зависимостей, пишет Naked-science.

Участники эксперимента рассказали, сколько часов в день они проводят сидя. Затем они прошли томографию.

В итоге исследователи пришли к выводу, что при сидячем образе жизни истончается медиальная часть височной доли коры больших полушарий головного мозга. Эта часть отвечает за эксплицитную (декларативную) память. Данный тип памяти фиксирует факты и события.

Утверждается, что даже интенсивная физическая активность не защитит мозг от последствий, если человек долгое время не двигался.

Теперь ученые планируют продолжить исследование с большим число участников.