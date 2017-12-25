Сигарообразный корабль инопланетян летел к Земле 300 лет

Новые интересные факты рассказали ученые об иноземной жизни. Уфологи уверены, что сигарообразный астероид Oumuamua – это корабль пришельцев.

Необычный космический объект привлек внимание еще 19 октября. Специалисты отмечают, что его скорость 26,4 км/с. Как выяснилось, он прибыл к нам от звезды Вега, находящейся в созвездии Лиры. Астероиду потребовалось 300 тыс. лет, чтобы преодолеть этот путь, пишут «Известия».

Согласно прогнозу, он пролетит мимо нашей планеты в 200 млн км. В начале 2019 года он покинет Солнечную систему и полетит в сторону созвездия Пегаса.

Ошеломляющая информация распространилась по Сети. Отмечается, что такой «вброс» в массы сделали участники проекта по поиску внеземной жизни Breakthrough Listen. Кстати, научное сообщество было создано в 2016 году, является проектом российского предпринимателя Юрия Мильнера по поиску внеземного разума.