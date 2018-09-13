Силовой масляный трансформатор ТМ 250 ква

Трансформаторы ТМ 250 — золотая середина

Для контроля напряжения в электросетях, предназначенных для не очень мощного промышленного оборудования, отлично подойдут трансформаторы ТМ 250. Данная модель популярна среди не очень крупных предпринимателей из-за исключительной надежности и долговечности — качеств, обязательных для любых промышленных предприятий.

Масляная система охлаждения позволяет равномерно отводить тепло от обмоток, дополнительно устанавливать вентиляторы нет необходимости.

Технические характеристики у данных моделей следующие:

мощность — 250 кВа;

напряжение — 6 кВ (на обмотке ВН, после преобразования данный показатель составит 0,4 кВ, масляный трансформатор подает его на НН обмотку, после чего электрический ток передается дальше по электросети);

потери холостого хода — 0,56 кВт (в случае короткого замыкания потери составят примерно 3,7 кВт).

Выбирая силовой трансформатор ТМ 250, проще всего обратиться в компанию, занимающуюся разработкой и реализацией проектов электрических сетей: сотрудники помогут составить грамотный проект, который поможет значительно сократить расходы.

Устройство прибора для контроля напряжения

Масляные трансформаторы — это не очень сложные устройства. Они состоят из активной части, бака, где установлены радиаторы, и крышки от бака.

Дополнительно устройство может быть оснащено компактными шасси для транспортировки. Их крепят к швеллерам, находящимся с нижней стороны силового трансформаторов.

Основная же активная часть — «сердце» трансформатора ТМ 250 включает следующие элементы:

магнитопровод (отвечает за генерацию сильного электромагнитного поля, которое и обеспечивает изменения характеристик электрического тока);

обмотки низкого и высокого напряжения (вводы располагаются на крышке бака);

переключатель.

Кстати, за уровнем и состоянием масла нужно внимательно наблюдать, в противном случае масляный трансформатор ТМ 250 может выйти из строя, при самом неудачном раскладе починить его не удастся.

Условия эксплуатации — соблюдаем технику безопасности

Для любых сложных устройств нужно необходимо обеспечить подходящую среду, только тогда они будут нормально работать. Для данных силовых трансформаторов правила такие:

высота над уровнем моря не более 900 метров (производители заявляют 1000 м, но лучше перестраховаться);

температура воздуха — от -60 до +40 (в более экстремальных условиях установить масляный трансформатор тоже можно, но придется позаботиться о защитном сооружении и подогревательных элементах или дополнительной системе охлаждения, если речь о жарком климате);

отсутствие угрозы землетрясения и извержения вулкана.

Кроме того, от соблюдения правил эксплуатации напрямую зависит срок службы агрегата и то, насколько часто придется заказывать ремонт в сервисном центре.