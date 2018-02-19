Основные симптомы глаукомы на ранних стадиях должны сразу же насторожить человека. Их дальнейшее развитие может усугубить состояние и привести к слепоте.

Начало болезни: ранние симптомы

Появляется реакция на любые источники света. Люди, имеющие определённые типы глаукомы, могут видеть радужную ореолу вокруг источника света и другого яркого объекта. При болезни имеется покраснения белков глаз. Возможно появление тошноты и даже рвоты.

Боль. Больного может беспокоить болезненное ощущение в болезненном глазе, головную боль. Важно знать, что некоторые признаки встречаются и при иных заболеваниях, потому не нужно лечить глаукому народными средствами. Только при обращении к доктору пациент сможет точно распознать болезнь и получить нормальное лечение.