Синий НЛО пролетел мимо Луны: раскрытие тайны

Существуют странные свидетельства того, что время от времени мимо нас пролетают неопознанные летающие объекты. Инопланетная жизнь давно стала предметом оживленных обсуждений и споров. Вот и на этот раз появилась информация о новой встрече с НЛО.

Некоторые уфологи утверждают, что таинственный «синий огонек» пролетел мимо Луны. Объект попал в камеры Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Скептики теряются в догадках о подлинности и правдивости этих предположений. Они уже назвали данный объект «черным рыцарем», мифическим спутником. Согласно легендам, он около 13 тысяч лет находится в космосе и имеет искусственное происхождение.

Тем временем в России стало известно о мужчине из Пензы, который в середине прошлого века якобы увидел ядерный НЛО, после приземления которого появилось таинственное озеро красивой круглой формы, пишут «Актуальные Новости».

Уфологи ревностно отстаивают существование инопланетян, но не могут привести исчерпывающие аргументы. Нам остается только верить и ждать космических гостей, которые внезапно появляются и исчезают на небосводе.