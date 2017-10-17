Сладкий яд: почему ученые запрещают употреблять сахар

Столь привычный всем продукт на самом деле может быть совсем не таким безобидным, каким мы его знаем. Сахарный песок смертелен, заявили ученые.
Уже давно ученые говорят о том, что при полном отказе употребления сахара улучшается здоровье человека. А накануне специалисты провели глобальное исследование, и нашли его главную угрозу. Свой анализ они провели с помощью дрожжей, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.
Как выяснилось, высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Отмечается, что в отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.
Такое открытие поможет при составлении индивидуальных диет для онкобольных, считают ученые.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Анна
Какие предметы нужно сдавать что бы поступить на специалиста по туризму ?Читать статью
-
Мария
Какие экзамены нужно сдавать(после 11 класса) в ваш колледж , на преподавателя начальных классов? И нужна ли к этому (проф)…Читать статью
-
Иван
На прикладную информатику платно ?Читать статью
-
Дмитрий Владимирович
Скажу, как мужчина: больше - не всегда лучше. А как массажист скажу - обвисание устраняет лифтинг зоны декольте.Читать статью
-
Владимр
Так мы уважаем наших руководителей ? !!!! Туризм да,природа,география, история даже самая древняя,а инфраструктура ??? Но основное, где развитие производств…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий