Сладкий яд: почему ученые запрещают употреблять сахар

Александр
Автор: Александр Октябрь 17, 2017 01:45

Столь привычный всем продукт на самом деле может быть совсем не таким безобидным, каким мы его знаем. Сахарный песок смертелен, заявили ученые.

Уже давно ученые говорят о том, что при полном отказе употребления сахара улучшается здоровье человека. А накануне специалисты провели глобальное исследование, и нашли его главную угрозу. Свой анализ они провели с помощью дрожжей, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

Как выяснилось, высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Отмечается, что в отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Такое открытие поможет при составлении индивидуальных диет для онкобольных, считают ученые.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 17, 2017 01:45
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