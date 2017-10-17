Сладкий яд: почему ученые запрещают употреблять сахар

Столь привычный всем продукт на самом деле может быть совсем не таким безобидным, каким мы его знаем. Сахарный песок смертелен, заявили ученые.

Уже давно ученые говорят о том, что при полном отказе употребления сахара улучшается здоровье человека. А накануне специалисты провели глобальное исследование, и нашли его главную угрозу. Свой анализ они провели с помощью дрожжей, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

Как выяснилось, высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует активный рост злокачественной опухоли. Отмечается, что в отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Такое открытие поможет при составлении индивидуальных диет для онкобольных, считают ученые.