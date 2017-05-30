Следы Китая нашли в масштабной кибератаке

Александр
Автор: Александр Май 30, 2017 07:45

Создатели вируса-вымогателя WannaCry являются жителями южных регионов КНР, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Выяснилось, якобы изначально программа была написана на китайском языке, а потом переведена на английский язык, утверждают эксперты американской компании Flashpoint.

Специалисты обратили внимание на то, что в сообщении на китайском языке содержит диалектный вариант слова «неделя» (libai), который используется в южной части страны, пишут РИА Новости.

А вот профессор китайского языка Университета Цзимэй заявил, что выражение libai используется и в северной части страны.

Напомним, глобальная кибератака  произошла 12 мая, она затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 30, 2017 07:45
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