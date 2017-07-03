Следы НЛО были зафиксированы во Франции

Корабль пришельцев заснял накануне квадрокоптер.
Очевидцы выразили уверенность, что корабль НЛО был похож на светящийся шар. Свидетели утверждают, что им удалось увидеть беспилотник пришельцев, изучающий Земли, передает riafan.ru.
Ранее сотрудники NASA обнародовали новое видео, на котором видно как три НЛО в форме цилиндра на одной скорости пролетали мимо Солнца. В последнее время доказательства того, что существует внеземная жизнь, стали появляться все чаще.
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