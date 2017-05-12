Следы НЛО нашли в секретной «Зоне 51»

На YouTube уфологи выложили видео, на котором изображен НЛО в «Зоне 51», которая находится на юге американского штата Невада.
Как рассказали очевидцы, таинственный объект неспеша перемещался по небу и изучал местность.
На видео также попали еще два более мелких объекта. После этого сферический НЛО вдруг начал двигаться быстрее, пока не достиг огромной скорости, информирует vladtime.ru.
В последнее время доказательства того, что существует внеземная жизнь, стали появляться все чаще.
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Светлана
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Фириджанова
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коля пупкин
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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