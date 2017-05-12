Следы НЛО нашли в секретной «Зоне 51»

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 05:45

На YouTube  уфологи выложили видео, на котором изображен НЛО в «Зоне 51», которая находится на юге американского штата Невада.

Как рассказали очевидцы, таинственный объект неспеша перемещался по небу и изучал местность.

На видео также попали еще два более мелких объекта. После этого сферический НЛО вдруг начал двигаться быстрее, пока не достиг огромной скорости, информирует vladtime.ru.

В последнее время доказательства того, что существует внеземная жизнь, стали появляться все чаще.

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Александр
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