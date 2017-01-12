Следы НЛО заметили в небе над Италией. Опубликовано видео

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 11:45

Камера зафиксировала необычное явление в Италии в городе Саленто. На видео можно увидеть загадочный ярко-зеленый сферический объект, он менял форму и цвет в течение четырех минут.

В свою очередь,  интернет-пользователи строят догадки относительно происхождения объекта: это могли быть пришельцы, но доказательств слишком мало.

Известно, видео снято на смартфон  и это позволяет предположить, что кольца могут быть результатом автоматической фокусировки и искажения изображения. В комментариях к видео на Facebook, некоторые полагают, что это явление может быть Венерой, передает наш сайт.

Видео: Realitynews

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 11:45
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