Слонов спасает от рака ген-зомби

Слоны редко болеют раком. От этого заболевания умирают менее 5% этих животных. Тогда как среди людей этот показатель – 17%. Считалось, что у крупных млекопитающих больше шансов заболеть онкологией. Но носители больших ушей и хоботов «ломают» всю статистику.

Ученые раньше полагали, что чем больше клеток в организме, тем больше опасность, что некоторые из них станут злокачественными. Но в жизни все не так.

Много лет специалисты пытались понять, что защищает от рака слонов. Три года назад вопросом занялись исследователи из Чикагского университета и Университета Юты, отдельно друг от друга, пишет Vesti.ru.

Тогда уже было известно, что у людей и животных есть одна копия гена-супрессора опухолей TP53. Ген белка p53 позволяет организму людей и слонов распознавать непарные повреждения ДНК, предшественники рака, а затем заставлять поврежденные клетки самоуничтожаться в процессе апоптоза. Но теперь ученые узнали, что у слонов имеется сразу 20 копий гена TP53.

Описан также второй элемент защитного механизма – антираковый ген-зомби.

По словам специалистов, гены постоянно дублируются. Иногда происходят ошибки и появляются нефункциональные версии – псевдогены.

Изучая копии гена TP53 у слонов, ученые обнаружили бывший псевдоген под названием LIF6. Этот ген будто бы «воскрес из мертвых» и стал ценным рабочим геном. При помощи ТР53 он активируется, реагирует на повреждения ДНК и убивает клетку.