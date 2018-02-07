Смартфоны смогут видеть сквозь стены к 2025 году – ученые

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2018 11:46

Ученые пришли к выводу, то к 2015 году камеры смартфонов смогут видеть сквозь стены и позволят сканировать череп за каких-нибудь пару секунд. Подобное устройство уже начали разрабатывать. 

Специалисты из Массачусетского технологического института (МТИ) заявили, что рентгеновское сканирование участков тела человека или животного уже через пару-тройку лет появится в новых смартфонах. При этом в некоторые девайсы встроят и тепловизоры.

К 2025 году, полагают ученые, смартфон сможет сканировать разные объекты в комнате и видеть сквозь стены. Но для этого к стенам нужно будет заранее прикрепить специальные датчики. Пространство за пределами стены будет сканироваться за счет ультрафиолета и излучения тепла.

Прототип такого смартфона пытаются разработать уже сейчас, сообщает Vistanews.

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Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2018 11:46
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