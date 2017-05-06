Смартфоны «тормозят» развитие речи у детей — ученые

Александр
Автор: Александр Май 6, 2017 20:45

Ученые выяснили, в чем заключается еще одна опасность смартфонов для здоровья детей. Оказывается, из-за сотовых телефонов они могут получить дефекты в развитии речи.

Ученые из университета Торонто провели исследование с участием 900 детей в возрасте от полугода до двух лет. Согласно результатам исследования, каждые полчаса перед экраном повышали шанс замедления в развитии речевых навыков.

Ранее ученые выяснили, что из-за сотовых телефонов они могут получить синдром «сухого глаза». Это патология, при которой снижается выработка слезы, либо изменяется состав слезной жидкости. К таким выводам специалисты пришли на основании исследования, в котором участвовали около тысячи корейских детей в возрасте до 12 лет.

Исследователи обнаружили, что чем более часто дети говорили по телефону, переписывались и или играли в телефоне, тем чаще у них были проблемы со зрением. Ученые подчеркивают, что когда дети смотрят на экраны, то меньше моргают. Это может вызвать симптомы болезни «сухого глаза».

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 6, 2017 20:45
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