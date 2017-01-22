Смертельно опасное животное нашли в Австралии

Ученые из Австралии определили, какие животные представляют наибольшую опасность для человеческой жизни в течение 13 лет.

Интересно, что из-за лошадей в стране погибло больше людей, чем от всех ядовитых животных.

Так, от нападения лошадей погибли 74 австралийских гражданина. На втором месте — змеи и пчелы, от их укусов погибли 27 человек. От акул погибли 26 человек, крокодилы убили 19 австралийцев. Смертельный случай от укусов пауков зафиксировали лишь в 1999 году, передает портал наш сайт.