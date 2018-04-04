СМИ: Новый смартфон Samsung распознает владельца по дыханию

Специалисты раздумывают над тем, чтобы добавить необычную функцию в будущий смартфон Samsung Galaxy Note 9. Речь идет о некой системе распознавания пользователя по его дыханию.

Ранее сообщалось, что на аппарат установят дактилоскопический сканер и сканер радужки глаза. Теперь поползли слухи, что также смартфон начинят сканером дыхания пользователя. Специальный газоанализатор якобы поможет владельцу следить за своим здоровьем и концентрацией алкоголя в крови, также с его помощью, как пишет Vistanews.ru, можно будет разблокировать телефон.

Однако, как утверждает издание, эта новость пока остается на уровне слухов, поскольку недавно компания Samsung заявила, что технологические новинки в эту модель больше внедрять не будет.