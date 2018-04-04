СМИ: Новый смартфон Samsung распознает владельца по дыханию

Александр
Автор: Александр Апрель 4, 2018 17:45

Специалисты раздумывают над тем, чтобы добавить необычную функцию в будущий смартфон Samsung Galaxy Note 9. Речь идет о некой системе распознавания пользователя по его дыханию.

Ранее сообщалось, что на аппарат установят дактилоскопический сканер и сканер радужки глаза. Теперь поползли слухи, что также смартфон начинят сканером дыхания пользователя. Специальный газоанализатор якобы поможет владельцу следить за своим здоровьем и концентрацией алкоголя в крови, также с его помощью, как пишет Vistanews.ru, можно будет разблокировать телефон.

Однако, как утверждает издание, эта новость пока остается на уровне слухов, поскольку недавно компания Samsung заявила, что технологические новинки в эту модель больше внедрять не будет.

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Александр
Автор: Александр Апрель 4, 2018 17:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

    Николай

    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

    Необходимо бойкотировать любые концерты,фестивали и выставки,организуемые Бериными.Ни копейки на нужды извращенцев!Вот тогда Спиваков,Нетребко и Эйвазов будут вынуждены искать новых,нормальных и…

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