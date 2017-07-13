СМИ: В Якутии сняли на видео НЛО, улетающее в портал

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 19:45

По интернету ходит видео из Якутии, на котором неопознанный летающий объект с множеством огней скрывается во внезапно появившемся портале.

На первых кадрах в ночном небе над частными домами виден яркий предмет с голубыми огоньками, затем рядом с ним «разворачивается» светящийся голубой квадрат. НЛО летит в этот квадрат и скрывается в нем, как в портале, пишет «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Mirror.

СМИ утверждают, что видео было сделано где-то в Якутии. Конкретное место и время не указывается. Пользователи сети пытаются угадать, чем является объект на видео. Многие считают ролик подделкой. 

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Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 19:45
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