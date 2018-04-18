Снижение количества магнитных бурь улучшит самочувствие людей

Александр
Автор: Александр Апрель 18, 2018 05:45

На солнце уменьшилось число пятен, в целом снизилась солнечная активность, стало меньше солнечных вспышек и магнитных бурь. Это значит, что метеочувствительные люди почувствуют себя намного лучше. 

В марте число пятен на Солнце достигло минимального значения с 2009 года, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По сравнению с прошлым годом частота и мощность солнечных вспышек, а также магнитных бурь упали почти в два раза. Эксперты прогнозируют, что с большой вероятностью до конца 2018 года будут достигнуты минимальные уровни и для этих величин.

Минимальная точка солнечной активности, по мнению специалистов, придется на будущую зиму. Как быстро после этого Солнце вернется к активности, пока спрогнозировать не представляется возможным.

Как отмечают в лаборатории, все идет к тому, что в ближайшие месяцы образование пятен на Солнце остановится совсем.

Отметим, на активность Солнца обычно реагируют метеозависимые люди, домашние питомцы, те, кто страдает эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

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Александр
Автор: Александр Апрель 18, 2018 05:45
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