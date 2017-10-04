Снято первое в истории панорамное видео из открытого космоса

В интернете появилось первое в истории панорамное видео из открытого космоса. Оно было снято за бортом МКС, где в это время свою работу выполняли российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин.
Съемка проходила 17 августа 2017 года. Позднее, 3 октября, как раз перед 60-летним юбилеем запуска первого искусственного спутника Земли, ролик презентовали в московском музее космонавтики в рамках спецпроекта «Космос 360».
Во время прямой линии с МКС российский космонавт Сергей Рязанский рассказал о подробностях съемок, а затем состоялся показ самого видео. Он проходил в специальном VR-кинотеатре в очках виртуальной реальности, сообщает Роскосмос.
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