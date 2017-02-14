Собаки и обезьяны не любят эгоистов и жадин — ученые

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 20:45

Группа ученых выразила уверенность в том, что собаки и отдельные виды обезьян не проявляют желания идти на контакт с эгоистами.

В эксперименте специалисты использовали собак и обезьян-капуцинов. Животным показывали, как один из актеров  не может открыть коробку самостоятельно, и просит помощи у другого актера. В первом случае второй актер помог знакомому, а во втором ответил отказом, пишут «Актуальные Новости».

В итоге животные были больше расположены к тем людям, которые помогали друг другу. Также был проведен второй тест. Выяснилось, что животные также избегают жадин.

Ранее ученые выдвинули гипотезу о том, что собаки понимают человеческую речь. Они распознают значения слов и их интонацию. Таким образом, «собака все понимает, но ответить не может».

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Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 20:45
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