Собаки и обезьяны не любят эгоистов и жадин — ученые

Группа ученых выразила уверенность в том, что собаки и отдельные виды обезьян не проявляют желания идти на контакт с эгоистами.

В эксперименте специалисты использовали собак и обезьян-капуцинов. Животным показывали, как один из актеров не может открыть коробку самостоятельно, и просит помощи у другого актера. В первом случае второй актер помог знакомому, а во втором ответил отказом, пишут «Актуальные Новости».

В итоге животные были больше расположены к тем людям, которые помогали друг другу. Также был проведен второй тест. Выяснилось, что животные также избегают жадин.

Ранее ученые выдвинули гипотезу о том, что собаки понимают человеческую речь. Они распознают значения слов и их интонацию. Таким образом, «собака все понимает, но ответить не может».