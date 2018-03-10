Собаки мысленно представляют себе предмет, который ищут – ученые

Александр
Автор: Александр Март 10, 2018 23:45

Собаки могут мысленно представлять себе потерянные предметы, которые ищут. К такому выводу пришли ученые Джулиан Бройер и Джулия Бельгер, которые провели эксперимент с 48 питомцами. Среди подопытных собак было 25 полицейских.

Ученые сначала заявили, что при слове «собака» у человека в голове появляется соответствующий мысленный образ, сообщает Naked-science.ru. Но для человека основным чувством является зрение, и ментальная репрезентация, то есть умственный образ чего-либо, будет прежде всего визуальной. Ученым стало интересно, а какой она будет у собак?

В ходе эксперимента любимую игрушку собаки ученые перемещали по полу комнаты, чтобы оставить запах, затем прятали. Животное этого не видело. В некоторых случаях люди в последний момент подменяли спрятанную игрушку на другой предмет.

Собаки таким сюрпризом были озадачены. После короткой паузы они продолжали искать свою игрушку. При этом что полицейские, что обычные собаки вели себя одинаково. Они знали, что ищут, понимали, как это пахнет и, главное, выглядит. Хотя главная модальность репрезентации, по предположению ученых, была все-таки обонятельной. 

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Александр
Автор: Александр Март 10, 2018 23:45
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  • Платон

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  • Соня

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