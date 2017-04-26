Собаки понимают, о чем думает человек — ученые

Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 03:45

Ученые выдвинули гипотезу о том, что собаки понимают человеческие мысли.

Исследователи провели интересный эксперимент: собаку и их хозяина посадили в одну комнату, перед ними лежали две одинаковые игрушки.

Человек отдавал команду «Принеси», и собака приносила именно ту игрушку, на которую смотрел человек. Если же человек не видел игрушку в этот момент, собака приносила предмет на свое усмотрение.

Выяснилось, что питомцы вышли на такое взаимопонимание  в ходе эволюции. Из всех домашних животных лишь собака способна выполнять просьбу человека, угадав ее по взгляду или жесту, передает портал riafan.ru.

Ранее сообщалось, что один год собачьей жизни можно приравнять к 15 годам человеческой. А раньше исследователи утверждали, что собака полностью формируется к году, а человек – к семи годам, следовательно соотношение биологического возраста питомца и человека можно считать как 1:7.

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Александр
Автор: Александр Апрель 26, 2017 03:45
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