Солнце уничтожит Землю раньше, чем мы думаем

Александр
Автор: Александр Октябрь 11, 2017 17:46

Есть много вариантов апокалипсиса или великого конца, и они все до боли известны. На Землю может упасть астероид, метеорит, любой другой гигантский камень, также может произойти внезапное нашествие инопланетян. Как еще один сценарий — нас поглотит  черная дыра. Если все-таки удастся и с этим справиться, то бинго, нас уничтожит Солнце.

Новый прогноз о смерти в лучах Солнца составили ученые. Они отметили, что в течение ближайших 30 лет солнечная активность способна практически уничтожить энергосистему Земли. По их мнению, основное внимание следует обратить на связи Солнца с другими планетами. В процессе сближения с крупными телами магнитные поля объекта усиливаются, пока Земля оказывается в центре, получая угрожающую дозу радиации.

Так что же произойдет с Землей, если Солнце действительно начинает менять свое поведение и на нем уже начинают происходить необратимые процессы? И самое главное, стоит понимать, что этот день икс может наступить гораздо раньше, чем все мы привыкли думать. Итак, с 2039, по оценкам ученых, Солнце начнет процесс сближения с Нептуном, что продлится вплоть до 2055. Кроме того, с 2043 светило станет сближаться с Ураном, что чревато выбросом волны радиации, способной фактически сжечь энергосистему Земли.

Рано или поздно приходит конец всему. Земля превратится в хрустящую пустыню, так как окажется очень близко к красному гиганту, что является плохой новостью для всех, кто живет на ее поверхности.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 11, 2017 17:46
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