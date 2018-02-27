Социологи установили, что жители России почти разучились удивляться

Только 47 процентов населения России могут искренне чему-то удивляться и удивлять неожиданными поступками и новостями других. Остальные 53 процента сложно чем-то удивить, они готовы ко всему.
К такому выводу пришли специалисты фонда «Общественное мнение», проведя соответствующее исследование.
Как сообщает ТАСС, результаты научной работы озвучил директор фонда Александр Ослон на форуме "Удивительное в российском здравоохранении", который проходил в Москве. У социологов даже есть понятие "удивлюбы" – это те, кто сохранил эту способность. Ослон также подчеркнул, что умение удивляться является необходимым для развития, так как с удивления начинается познание.
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