Социологи установили, что жители России почти разучились удивляться

Только 47 процентов населения России могут искренне чему-то удивляться и удивлять неожиданными поступками и новостями других. Остальные 53 процента сложно чем-то удивить, они готовы ко всему.

К такому выводу пришли специалисты фонда «Общественное мнение», проведя соответствующее исследование.

Как сообщает ТАСС, результаты научной работы озвучил директор фонда Александр Ослон на форуме "Удивительное в российском здравоохранении", который проходил в Москве. У социологов даже есть понятие "удивлюбы" – это те, кто сохранил эту способность. Ослон также подчеркнул, что умение удивляться является необходимым для развития, так как с удивления начинается познание.