Современные дети будут водить наноавтомобили — ученые

Исследователи выразили уверенность в том, что современные дети не будут водить машины.
По словам ученых, новое поколение полностью перейдёт на беспилотные автомобили, которые смогут доставить человека без определенных навыков вождения
Так, эксперты проанализировали автомобильный рынок нашего времени и резюмировали, что все производители постепенно презентуют беспилотные машины.
Таким образом, уже через 10-15 лет весь транспорт перейдет на автоматическое управление автомобиля-робота, передает портал наш сайт.
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