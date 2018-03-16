Современные виды хостинга

Как нам известно, хостинг представляет собой услугу, обеспечивающую все необходимые ресурсы для того, чтобы размещать нужную информацию на обслуживающем устройстве (сервере), который постоянно находится в интернет-пространстве – заказываем хостинг. Какие же на сегодняшний день существуют разновидности хостинга – рассмотрим в данной статье.

Наиболее востребованным хостингом сегодня является Shared-hosting (общий) – предназначен для удовлетворения потребностей большого числа пользователей. Его востребованность обусловлена доступностью (его стоимость составляет от двух до пятнадцати долларов в месяц), универсальностью управления, простотой в применении. Однако следует иметь в виду, что такой хостинг хорош для проектов относительно небольших и не гарантирует постоянную работу сайта и его безопасность. Virtual private (выделенный, VPS) – способен выделять часть удаленного интернет-сервера под обособленное устройство для отдельного клиента (примерно двадцать на один сервер). Хорош для проектов среднего и крупного масштаба. Его стоимость составляет двадцать-сто долларов в месяц. Каждое устройство имеет отдельную операционную систему, а также то программное обеспечение, которое выбирает каждый конкретный пользователь. Последний не зависит от других. Данная разновидность хостинга также не обеспечивает полную безопасность. Virtual dedicated (выделенный, VDS) предлагает удаленный, поддающийся самостоятельному контролю сервер. А предоставляющая услуги компания следит лишь за техническим обеспечением. Его целесообразно использовать для крупнейших проектов. Обеспечивается повышенная безопасность. Стоимость составляет от ста до пятисот долларов в месяц. Настройка, а также управление требует глубоких знаний системного администрирования (нужен специалист). Colocation напоминает VDS. Отличается тем, что компания обеспечивает помещением, в котором устанавливаются все необходимое оборудование, и выделяет канал, обеспечивающий доступ в интернет-пространство. В связи с отсутствием необходимости брать в аренду все нужные приспособления стоимость услуг в данном случае снижается. Cloud-hosting (облачный) отличается от VDS тем, что у данного вида хостинга нет тарифов, ограничивающих использование ресурсов. Оплата взимается за реально использованные ресурсы. Выбирайте хостинг, который актуален на сегодняшний день для Вашего сайта с учетом ресурсов, которыми Вы обладаете.