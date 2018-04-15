«Совы» умирают раньше «жаворонков» – ученые

Американские ученые из Северо-Западного университета пришли к выводу, что люди, бодрствующие по ночам, чаще склонны к ранней смерти, чем те, кто привык рано вставать.

В исследовании участвовали почти полмиллиона британцев. Оказалось, что из-за хронического недосыпания у «сов» намного больше шансов подорвать свое здоровье, чем у «жаворонков», пишет «РИА Новости».

Мир подстроен под «жаворонков», поэтому «совы» вынуждены также рано вставать, постоянно подвергая свой организм стрессу.

Исследователь Мальком фон Шанц считает, что эту проблему больше нельзя игнорировать. По его мнению, общество должно пересмотреть рабочий режим «сов», позволить таким людям позже приходить на работу и позже с нее уходить.

Как узнали ученые, на формирование «утреннего или вечернего» типа личности влияют генетика и окружающая среда. «Совам» медики рекомендуют строго придерживаться определенного распорядка дня, а важные дела планировать на утро.