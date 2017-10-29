Создана мобильная игра, в которой можно стать Путиным

Александр
Автор: Александр Октябрь 29, 2017 05:45

Его фамилию знает каждый в России и за рубежом – Путин. На момент вступления в должность президента РФ политику было 48. Работал в КГБ СССР. Имеет ученую степень в сфере экономики. Кажется, каждый хочет быть таким, как он.

Мысли материальны, ведь в Петербурге разработчики накануне выпустили историческую игру «Империя» для мобильных устройств. По замыслу, геймеры смогут управлять Россией от лица президента Владимира Путина.

Как пишет «Комсомольская правда», игрокам предлагают  также стать императором Николаем II, Михаилом Горбачевым и другими.

Отмечается, что разработка игры началась еще в 2016 году.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 29, 2017 05:45
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