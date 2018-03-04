Специалисты раскрыли секреты хорошего сна

Согласно медицинской статистике, почти половина жителей России спит неправильно. Сон людей нельзя назвать полноценным и здоровы. Сомнологи рассказали, как избавиться от бессонницы и сделать свой сон максимально здоровым и полезным для организма.

Как пишут «Аргументы и факты», справиться с проблемой со сном и избавиться от болезненных состояний поможет соблюдение несложных правил:

Перед сном постарайтесь забыть о дневной суете, волнениях и переживаниях. Не смотрите агрессивные телепередачи, исключите интенсивные физические нагрузки и чтение серьезной литературы;

Не ешьте перед сном, не курите и не пейте мочегонные средства;

Примите теплую ванну, сделайте дыхательную гимнастику, массаж, послушайте спокойную музыку и идите в кровать;

За два часа до сна совершите прогулку на свежем воздухе;

Позаботьтесь, чтобы кровать, матрас, подушка, температура воздуха в спальне, уровень шума и освещенности были максимально комфортными.

Соблюдайте режим. Старайтесь ложиться в одно и то же время, чтобы организм привык;

После пробуждения вставайте не сразу, но и не валяйтесь в кровати более 15 минут.

Как уже сообщала "Алтайская правда", ранее группа исследователей из США обнародовала параметры настоящего здорового сна. Эксперты рассказали результаты, согласно которым человек должен переходить из состояния бодрствования в сон примерно за полчаса. Кроме того, 85% времени человек должен спать, накрывшись одеялом. Эксперты подчеркивают, что для здорового сна разрешается просыпаться ночью один раз, однако заснуть в этом случае необходимо за 20 минут.

Ранее сообщалось, ученые из США пришли к выводу, что при недосыпании вероятность подхватить простуду возрастает в несколько раз. Для того, чтобы иммунитет человека был крепким, на сон следует отводить шесть-семь часов.

А до этого ученые перечислили ряд привычек, которые нарушают нормальный сон человека. Во-первых, по мнению экспертов, чтобы выспаться не стоит отказываться от физических нагрузок, они нормализируют сон и приводят организм в тонус. Во-вторых, не стоит есть на ночь. Известно, что организм не отдыхает во время переваривания пищи. В-третьих, исследователи советуют выбрасывать перед сном все негативные мысли из головы. В-четвертых, не стоит перед сном уделять внимание гаджетам.