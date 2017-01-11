Спорт делает человека счастливее — ученые

Физические нагрузки оказывают положительное влияние на психологическое состояние здоровья человека.

Согласно мнению ученых, если человек ежедневно имеет хоть какую-то физическую активность, то чувствует себя значительно более счастливым.

Участники исследования скачали себе на смартфоны специальное приложение, с помощью которого можно было сопоставлять уровень физической активности и ментального равновесия.

Пассивный образ жизни со временем может отразиться на здоровье и приводить к проблемам с пищеварением, дыханием и даже сердечно-сосудистой системой, передает наш сайт.