Спорт делает человека счастливее — ученые

Физические нагрузки оказывают положительное влияние на психологическое состояние здоровья человека.
Согласно мнению ученых, если человек ежедневно имеет хоть какую-то физическую активность, то чувствует себя значительно более счастливым.
Участники исследования скачали себе на смартфоны специальное приложение, с помощью которого можно было сопоставлять уровень физической активности и ментального равновесия.
Пассивный образ жизни со временем может отразиться на здоровье и приводить к проблемам с пищеварением, дыханием и даже сердечно-сосудистой системой, передает наш сайт.
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